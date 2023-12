Wolfsburg. Fast alle Stadtteilbibliotheken sind geschlossen. Die Stadt will sie in bisheriger Form nie wieder öffnen. Doch das passt vielen nicht.

Wenn es nach dem Willen des Ortsrats in der Wolfsburger Nordstadt ginge, müsste die dortige Stadtteilbibliothek wieder öffnen ­– und zwar sofort. Das von der Stadt vorgelegte Konzept zur vereinsmäßigen Selbstverwaltung fiel glatt durch. Auch in Fallersleben und Detmerode kommt die verkündete Schließung der Büchereien bis mindestens Sommer 2024 überhaupt nicht gut an. In Vorsfelde ist die Situation anders.