Wolfsburg. Bereits zum dritten Mal bekommt der Amarok den „International Pick-up Award“ verliehen. Aber Volkswagen gebührt die Ehre nicht allein.

Bereits zum dritten Mal nach 2011 und 2017 gewann der Amarok von Volkswagen jetzt den „International Pick-up Award“. Gemeinsam mit dem in Kooperation gebauten Ford Ranger teilen sich die beiden Pick-up-Modelle von VW und Ford diese Auszeichnung, die nicht jährlich, sondern nur alle zwei bis drei Jahre verliehen wird. Zum „International Van of the Year“ wählte die Jury den Ford Transit Custom, auf dessen Basis auch der zukünftige VW-Transporter aufbauen soll.