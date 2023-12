Bequem mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Das ist trauriger Alltag für viele Kinder.

Die Schule bei mir gegenüber wird ausgebaut. Im laufenden Betrieb. Die einzige Zufahrt soll den Baufahrzeugen vorbehalten sein. Soll. Denn jede Menge Elterntaxis zwängen sich durch.

Das Ordnungsamt hat Verbotsschilder aufgestellt, droht mit dem Zeigefinger. Du, du! Interessiert aber wenig. Bloß keinen Meter zu Fuß gehen, lautet die Parole. Die Schulleitung appelliert nimmermüde an die Erwachsenen. Versucht, ihnen den Gang mit dem Nachwuchs durch die frische Luft schmackhaft zu machen. Das sei gut für die Fitness, den Kopf, die Konzentration im Unterricht, das soziale Miteinander, die kindliche Entwicklung. Gerade nach dem neuerlichen Pisa-Schock ja nicht der schlechteste Vorschlag.

Zusammenhang zwischen körperlicher und mentaler Fitness

Nur ein paar tapfere Erziehungsberechtigte finden das auch, parken 200 Meter entfernt und bringen den Nachwuchs zu Fuß zur Schule hin.

„Beweg dich schlau!“ Unter dem Motto zeigt Ski-Idol und Motivationskünstler Felix Neureuther vielerorts im Lande den Zusammenhang zwischen körperlicher und mentaler Fitness. Hat dazu eine Stiftung gegründet, die in Kitas und Schulen mit Spielgeräten und vielen Ideen für Spaß und Freude sorgt und Kindern, Lehrern, Eltern den Effekt schlauer Bewegungen fürs Gehirn nahe bringt. Schon zur Tele-Skigymnastik mit seiner legendären Mutter Rosi Mittermaier sprangen und turnten ungezählte Familien – wir auch – in deutschen Wohnzimmern umher, bevor es zum Skifahren ging. Unvergessen, Kult! Brainfitness lautet heute das Stichwort, das Sohn Felix als Bewegungsbotschafter populär machen will.

Trauriger Anblick auf den Rücksitzen

Wie bin ich da jetzt hingekommen? Wahrscheinlich wegen der vielen Kinder, die unbeweglich auf den Rücksitzen ihrer Elterntaxen harren, dass man sie zur Schule bringt. Trauriger Anblick .