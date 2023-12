Wolfsburg. Mirela Stegner und Helfer packen Päckchen für die älteren Wolfsburger, die Kunden bei der Tafel sind. Ihrem Aufruf folgen etliche.

„Ich kann nicht wegschauen.“ Auf diesen einfachen Satz bringt Mirela Stegner den Grund für ihr soziales Engagement. Auf etlichen Feldern. In dem Fall geht es um die Zielgruppe der Senioren und Seniorinnen, die von der Wolfsburger Tafel versorgt werden. „Wir wollten ihnen zu Weihnachten eine kleine Überraschung bereiten. Zeigen, dass wir an sie denken. Eine Geste, mehr ist es ja nicht. Aber es ist wichtig.“

Familie und Freundeskreis begannen, Päckchen für die Senioren zu packen

Mirela Stegner begann mit ihrer Familie, mit Freunden und Bekannten von der Arbeit, vom Sport und so weiter kleine Päckchen zu packen. Im vergangenen Jahr. Und jetzt wieder. Eine Packung Kaffee, Lebkuchen, Schokolade, Haushaltsartikel, haltbare Produkte, Dinge, die es bei der Tafel-Ausgabe nicht unbedingt gibt, kommen in die kleinen Weihnachtspräsente hinein. Eine Summe zwischen 20 und 25 Euro setzte man sich. „Und eine von uns hat Socken für alle gestrickt“, freut sich Initiatorin Stegner.

Noch mehr Unterstützer der Aktion in diesem Jahr

Dieses Jahr gibt es noch mehr Unterstützer der Aktion für die Tafel-Senioren. „Wir sind jetzt bald bei 100 Päckchen. Manche wollen auch nur Geld geben, weil ihnen die Zeit fehlt“, schildert die junge Frau, die als Logistikerin arbeitet. Das Geld wird dann in Einkaufsgutscheine umgemünzt, mit denen die Senioren in örtlichen Discountern einkaufen können. „Es geht doch um die Menschen, die viele Jahre gearbeitet haben, und bei denen es jetzt nicht reicht zum Leben“, sagt die Initiatorin der Päckchenaktion. „Viele von ihnen sind alleinstehend. Es geht um Altersarmut, die auch in unserer Stadt immer mehr zunimmt. Nicht nur, aber erst recht zu Weihnachten sollten wir ihnen zeigen, dass man an sie denkt.“

Erwachsene und Kinder sind mit viel Herzblut dabei

Mit viel Herzblut packten Kinder wie Erwachsene bei Familie Stegner und in ihrem Umkreis Päckchen, schrieben Kärtchen, machten hübsche Dekorationen fertig, um den Senioren eine Freude zu bereiten. Am Montag wird alles mit einem großen Auto zur Wolfsburger Tafel gebracht.

Altersarmut soll noch viel bewusster werden

„Ich hoffe, dass wir noch viele weitere Menschen erreichen, die sich des Problems der Altersarmut bewusst werden“, erklärt Mirela Stegner, weshalb sie für diese Aktion auch an die Öffentlichkeit geht. Eine Whatsapp-Gruppe in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es dazu natürlich längst. „Je schwieriger die Zeiten werden, desto wichtiger ist es, füreinander da zu sein“, sagt sie. „Erst recht, wenn Menschen in der letzten Lebensphase in Not geraten und auf Hilfe wie die der Tafel angewiesen sind.“

Mal einem Obdachlosen in der Stadt einen Pott Kaffee zu holen und ein Brötchen, das gehöre ohnehin dazu und sei nicht schwer, sagt sie. „Wenn es dir gut geht, dann kannst du doch auch etwas weitergeben. Und außerdem ist es superschön, wenn man merkt, dass auf einmal andere auch mitmachen.“ Wie bei der Päckchenaktion für die Tafel-Senioren. Und natürlich bei weiteren Ideen, die die Unermüdliche schon im Kopf hat...