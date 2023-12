Wolfsburg. Dabei schiebt der unbekannte Fahrer den Wagen in ein parkendes Auto. Polizei sucht Zeugen, die Donnerstagnacht am Lehmkuhlenfeld waren.

In der Straße Lehmkuhlenfeld in Wolfsburg hat ein Lkw-Fahrer in der Nacht zum Donnerstag beim Wenden einen neuwertigen Ford Transit gerammt und ihn in einen VW Passat geschoben, sagt die Polizei Wolfsburg. Der unbekannte Fahrer fuhr einen gelben Mercedes-Lkw. Nach Polizeiangaben fuhr er gegen 2.15 Uhr auf das Betriebsgelände eines Fahrdienstes am Lehmkuhlenfeld. Dann wendete er und verschob dabei die beiden Autos um etwa 40 bis 50 Zentimeter.

Anschließend fuhr der Lkw-Fahrer davon, ohne den Schaden zu melden. Dieser dürfte sich nach ersten Schätzungen auf eine mittlere fünfstellige Summe belaufen. Die Ermittler der Polizei sind sich sicher, dass der Fahrer des Lkw den Zusammenstoß bemerkt haben muss.

Die Polizei hofft auf Zeugen, denn der Bereich im Industriegebiet Heinenkamp II sei auch nachts stark insbesondere von anderen Lkw frequentiert. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Fallersleben oder der Rufnummer (05361) 46460.

red