Wolfsburg. Mit Rock’n’roll, Schauspiel und viel Komik ließen die „Söhne Hamburgs“ die Besucher des Wolfsburger Scharoun-Theaters schunkeln.

Moin, Moin – sagt man nicht nur in Hamburg. In Wolfsburg singt man es sogar, laut und schallend. Am Donnerstagabend im ausverkauften Scharoun-Theater, als die Söhne Hamburgs klar und knapp auch die Volkswagenstadt als norddeutsch deklarierten. Na also, da fängt Süddeutschland denn noch nicht an der Elbe an.