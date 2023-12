Wolfsburg. Im Planetarium auf dem Wolfsburger Klieversberg findet eine interaktive Fachtagung statt. Auch Laien können sich beteiligen.

Angekündigt sind beeindruckende Fotos von kosmischen Nebeln, Kometen, Planeten, Galaxien und vielen weiteren Himmelsphänomenen: Am Samstag, 16. März, findet im Wolfsburger Planetarium eine interaktive Fachtagung mit Astrofotografinnen und -fotografen aus ganz Deutschland statt. „Laien und Interessierte erhalten im Zuge der Veranstaltung einen nützlichen Einblick, so dass auch ein eigener Einstieg in die Astro- und Nachtfotografie gelingen kann“, heißt es in der Mitteilung.

Mitorganisator Frank Rauschenbach schwärmt von der Astrofotografie: „Fast kein Tag vergeht, an dem uns nicht neue Entdeckungen immer tiefer in die Geschichte des Universums blicken lassen. Raumsonden liefern uns faszinierende Bilder fremder Welten, und mit Weltraumteleskopen blicken wir bis in die kosmische Frühzeit zurück. Dabei ist es immer wieder faszinierend was Astrofotografinnen und -fotografen sichtbar machen können.“

Astrofoto-Expertin spricht in Wolfsburg über die Magie der Polarlichter

Auch Julia Lanz-Kröchert, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Planetariums, freut sich auf diese besondere Kooperationsveranstaltung: „Neben den spannenden Fachvorträgen freue ich mich besonders auf den zwanglosen Austausch mit Expertinnen und Experten sowie interessierten Laien. Es ist unglaublich inspirierend, sozusagen mit den Augen anderer die Wunder des Nachthimmels zu betrachten und vielleicht ganz neue faszinierende Details zu entdecken.“

Außerdem ist ein Vortrag der bekannten und bewanderten Astrofotografin Katja Seidel geplant, die einige ihrer spektakulären Aufnahmen und die Geschichten hinter den Bildern präsentieren wird. „In meinem Vortrag werde ich über mein Herzensmotiv – die Polarlichter im hohen Norden und meine Reisen dorthin – berichten. Dieses wunderschöne Naturereignis sollte jeder einmal live erlebt haben. Fotos, Videos und Zeitraffer in der 360-Grad-Kuppel könnten dabei ja ein guter Anfang sein. Und zur aktuellen Zeit der starken Sonnenaktivität sind Polarlichter vor der Haustür ja durchaus auch nicht ausgeschlossen“, so Seidel.

Das Wolfsburger Planetarium sucht auch Amateurfotografien

In einer großen Abschlussshow, die „Juwelen am Sternenhimmel“ heißen wird, möchte das Planetarium auch Amateurastronomen eine Bühne bieten und eine Auswahl der schönsten objektbasierten Astro-Fotos in der 360-Grad-Atmosphäre des Planetariums zeigen. Aus diesem Grund ist das Planetarium gemeinsam mit den Organisatoren auf der Suche nach Astrofotografien von Amateurastrofotografen. Alle Interessierten können sich hierfür bis zum 15. Januar bei Michael Schomann, einem der Organisatoren der Veranstaltung, melden.

