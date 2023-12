Wolfsburg. Herbert Engel übergibt die Führung der WAS in Wolfsburg an Marcus Frerich und blickt auf 25 Jahre zurück.

Für die Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) steht 2024 nicht nur ein neues Jahr, sondern auch ein Führungswechsel an. Mit Herbert Engel verlässt der Vorstand nach fast 25 Jahren Dienstzeit die WAS und übergibt an seinen Nachfolger Marcus Frerich (wir berichteten). Dieser startete bereits am 1. November in seine neue Aufgabe als Vorstand, während Engel noch bis 31. Dezember Vorstand der WAS bleibt. „In dieser Übergangszeit mit einer Doppelspitze findet ein großer Wissenstransfer statt, gleichzeitig stellt sich die WAS für die kommenden Aufgaben auf“, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt.

„In Wolfsburg hat man dem eigenen Personal zugetraut, die Transformation aus der Amtsstruktur einer Stadtverwaltung hin zu einem modernen kommunalen Unternehmen selbstständig zu schaffen – das ist bei Leibe nicht überall so“, erklärt der scheidende WAS-Vorstand Herbert Engel im Rückblick. „Dieser Veränderungsprozess ist eine der wichtigsten Aufgaben, die ich in meiner Zeit bei der WAS begleiten durfte. Bei der heutigen WAS ist kaum etwas noch vergleichbar mit dem einstigen Stadtreinigungsamt.“

Die Wolfsburger Abfallentsorgung wurde unter Herbert Engel eine Kreislaufwirtschaft

Vor knapp 25 Jahren hatte es Herbert Engel nach Wolfsburg verschlagen, damals noch als Leiter des Geschäftsbereichs Abfallwirtschaft innerhalb der Stadtverwaltung. Seither hat sich bei der Wolfsburger Abfallentsorgung einiges getan – und Engel gab die Richtung vor. Vom Ende der Mülldeponien 2005 bis zum Einzug in den neuen Betriebshof 2020 gab es einige Aufgaben zu erledigen. „Das Ende der Deponien war nur ein Teil der Gesamtveränderung hin zu einer Kreislaufwirtschaft“, blickt Herbert Engel zurück. „Es war und ist stets das Ziel, die verwendeten Materialien möglichst oft und vollständig wiederzuverwerten, anstatt sie am Ende wegzuschmeißen.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Etwas nostalgisch wird Engel mit dem Blick auf den alten WAS-Betriebshof an der Dieselstraße: „Dort habe ich mehr als 20 Jahre meiner Wolfsburger Tätigkeit verbracht. Insofern ist das auch der Ort, mit dem ich die meisten Erinnerungen verknüpfe. Deswegen kommt auch etwas Wehmut auf, wenn ich sehe, dass alle Gebäude mittlerweile verschwunden sind – denn hier entsteht ja gerade die neue Feuerwache unserer Berufsfeuerwehr. Aber: Der neue, zukunftsorientierte Betriebshof ist für die WAS und Wolfsburg ein großer Gewinn und für mich ein Jahrhundertereignis.“

Engel-Nachfolger Frerich will in Wolfsburg die Digitalisierung vorantreiben

Diesen Spielball nimmt Marcus Frerich gerne auf. Der neue Vorstand, der zuvor Geschäftsführer bei der Peiner Entsorgungsgesellschaft war, sieht die WAS für die Zukunftsaufgaben bestens gewappnet: „Die ‚Hardware‘ ist nun mit dem neuen Betriebshof im Gewerbegebiet Vogelsang in Betrieb. Die Straßenreinigung und die Müllabfuhr laufen wie ein Uhrwerk für die Menschen in Wolfsburg. Eine effiziente Organisation ist entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Deshalb gehen wir jetzt auch die ‚Software‘ an und kümmern uns um die Digitalisierung von Prozessen und Angeboten.“

„Es ist wichtig, dass die Menschen in Wolfsburg kurze Wege und barrierefreie Zugänge bekommen. Sie brauchen sich nicht um ihren Abfall kümmern, denn das machen wir sehr gerne und sehr intensiv. Marcus Frerich

Der Abfall, der nicht recycelt werden kann, müsse reduziert werden, um Ressourcen und Klima zu schonen. Ein wesentlicher Punkt dabei sei aber, den Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten, damit bewusster Umgang mit Abfall keine Zeit koste. „Es ist wichtig, dass die Menschen in Wolfsburg kurze Wege und barrierefreie Zugänge bekommen. Sie brauchen sich nicht um ihren Abfall kümmern, denn das machen wir sehr gerne und sehr intensiv. Unterm Strich wollen wir also den Dienstleistungsgedanken noch stärker leben“, so Frerich.

Als selbst ernannter „Unruheständler“ freue sich Herbert Engel bereits darauf, seinen Leidenschaften spontaner und ungezwungener nachgehen zu können. Und das in Wolfsburg, wie er abschließend verrät: „Wolfsburg hat als Stadt zwischen Harz und Heide so viel zu bieten. Auch privat haben meine Frau und ich hier Wurzeln geschlagen. Heimat ist für uns da, wo man Freunde hat – deswegen kann ich ehrlich sagen: Wir bleiben sehr gerne hier.“

red