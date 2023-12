Wolfsburg. Die aktuellen Zahlen wurden dem Aufsichtsrat vorgestellt. Pandemiebedingte Leerstände wurden abgebaut, verfügbare Wohnungen vermietet.

Dem Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Neuland wurden in der jüngsten Sitzung die aktuellen Unternehmenszahlen für das fast abgeschlossene Jahr 2023 vorgestellt. Wie das Unternehmen mitteilt, sei besonders herausragend, dass die marktbedingte Leerstandsquote mittlerweile wieder deutlich unter einem Prozent liege – im Vergleich dazu habe der Leerstand im Dezember des Vorjahres noch bei knapp zwei Prozent gelegen.

„Unser gesamtes Neuland-Team hat sich dieses Jahr noch mal über alle Maße engagiert und konnte so quasi alle verfügbaren Wohnungen vermieten – insgesamt haben wir beeindruckende 1520 Mietverträge abgeschlossen. Dem gegenüber stehen nur 1258 Kündigungen. Das positive Abvermietungsergebnis zeigt, dass wir pandemiebedingte Leerstände abbauen und alle Neubauwohnungen direkt bei Marktantritt vermieten konnten“, ist Hans-Dieter Brand, Sprecher der Neuland-Geschäftsführung, von dieser Entwicklung angetan.

Viele Wohnungen aktiv leer gezogen, weil demnächst die Gebäude saniert werden sollen

Nur rund 300 Wohnungen sind nicht-marktbedingt leer. „Viele davon haben wir aktiv leer gezogen, weil wir beispielsweise demnächst die Gebäude sanieren wollen oder halten sie bewusst frei, für Mieter*innen, die wir bei großen Modernisierungen umsetzen müssen. Weitere Wohnungen befinden sich in der Instandhaltung, um sie vor dem nächsten Bezug zu renovieren und zeitgemäß auszustatten. Diese gehen in Kürze wieder in die Vermietung“, erläutert Brand die Zahlen.

Auch die Servicezahlen der Neuland könnten sich laut der Mitteilung sehen lassen: Das Team „Service & Soziales“ habe beispielsweise in den vergangenen zwölf Monaten 390 Wohn- und Sozialberatungen durchgeführt. Dabei gehe es zum einen um Maßnahmen, die es Menschen ermöglichen, möglichst lange in ihren vier Wänden zu bleiben – auch wenn beispielsweise Pflegebedürftigkeit eintritt. Zum anderen werde Menschen geholfen, die sich etwa in finanzieller Not befinden.

77.000 Telefonate und 20.400 E-Mails im Service-Center der Neuland

Im Neuland-Service-Center, der ersten Anlaufstelle für die Kund*innen, wurden bis Dezember mehr als 77.000 Telefonate angenommen, 20.400 E-Mails und Poststücke bearbeitet, 5000 Termine vereinbart für Reparaturen und ähnliches und mehr als 2500 Tickets erstellt für die interne weitere Bearbeitung – für die elf Mitarbeiter*innen eine enorme Quote.

Außerdem wurden Neubauprojekte wie etwa „Am Finkenhaus“ abgeschlossen und voll vermietet sowie „Wohnen für Alle Am Schlesierweg“ gestartet. Mit dem Baustart dieses Projektes sei die Neuland in der aktuellen Zeit ein Exot. „In den Medien werden momentan durchschnittliche Baukosten pro Quadratmeter von über 5100 Euro in Deutschland genannt – wir liegen mit etwa 3600 Euro pro Quadratmeter 28 Prozent unter diesem Durchschnitt. Es gelingt uns also, aktuell günstiger zu bauen und damit bezahlbaren Wohnraum schaffen, wenn man smarte Ansätze und zusätzlich ein passendes Förderprogramm nutzt“, so Brand.

Mitarbeitende der Neuland legen beeindruckenden Antrieb an den Tag

Die energetische Sanierung der Gebäude im Haydnring läuft ebenfalls im Zeitplan. „Der Antrieb, den die Mitarbeitenden an den Tag legen, ist beeindruckend – wir haben jedes Jahr große Herausforderungen vor der Brust, die wir meistern müssen und können. Ein relevanter Punkt wird in den nächsten Jahren allerdings die Finanzierung werden. Steigende Zinsen, Baukosten und Mitarbeitereinkommen, ein Beitrag zum städtischen Haushalt, Inflation und der Klimapfad bereiten uns Sorgen, da sie ohne politische Unterstützung kaum zu bewältigen sein werden. Aus diesem Grund sind wir ständig in regem Austausch mit allen politischen Beteiligten“, so Brand abschließend.

