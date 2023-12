Nordsteimke. Tamara Behrens hat in Nordsteimke ein Reisebüro eröffnet. Auch im eigenen Urlaub schaltet sie nie wirklich ab.

Sand von der kleinen Insel Gili Layar in Lombok, von der Wüste „Big Red“ in Dubai, Sand von Fuerteventura oder von Guadeloupe vom „St. Anne Beach“: Tamara Behrens war schon an den schönsten Stränden beziehungsweise Orten auf der Welt und hat sich von dort Andenken mitgebracht. Die vielen Glasfläschchen mit fein zerriebenen Mineralkörnern auf den Regalen an der Wand ihres neuen Reisebüros in Nordsteimke zeugen davon.