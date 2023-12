Wolfsburg. Ohne Zwischenfälle: Der Bestand in den Wolfsburger Wäldern wurde am Samstag sieben Stunden lang bejagt. Der Stadtförster ist zufrieden

Das ist ein geplanter, alljährlicher Eingriff in die Fauna: Samstag rückten Jäger, Helfer und Hunde in den Wolfsburger Wald aus, um den Bestand an Rehen und Wildschweinen zu reduzieren. Die Jagd wurde im Vorfeld angekündigt, Waldwege im Bereich zwischen Detmerode und Steimker Berg waren von morgens an bis zum frühen Nachmittag gesperrt. Am Ende des Jagdtages war Stadtförster Dirk Schäfer zufrieden mit der Stecke.