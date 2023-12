Wolfsburg. Lichter, Deko, Glitzer: Die Buden auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt sind alle schön hergerichtet. Welcher Stand ist der schönste?

Rund 60 Stände laden auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Wolfsburg zum vorweihnachtlichen Verweilen ein. Bei Glühwein, Bratwurst, Schmalzgebäck und anderen kulinarischen Spezialitäten kommen Marktbesucherinnen und -besucher so richtig in Weihnachtsstimmung. Liegt vielleicht auch an den geschmückten Buden, Lichterketten, Weihnachtsbäumen, weihnachtlicher Musik und gemütlichen Sitzgelegenheiten, die den Markt in der Porschestraße zu etwas ganz Besonderem machen.

Auch die Standbetreiber haben all ihre Hütten der Jahreszeit entsprechend festlich geschmückt. Jetzt sind Sie gefragt: Welche Weihnachtsmarktbude ist die schönste auf dem Weihnachtsmarkt in Wolfsburg? Im letzten Jahr haben unsere Leserinnen und Leser den ungarischen Langos-Stand, den Katjuscha-Stand, die Glühweinbude auf dem Adventstreff vor der St.-Christophorus-Kirche und die Feuerzangenbowle-Hütte zu den schönsten Buden gekrönt.

Stimmen Sie ab: Die schönste Weihnachtsmarktbude in Wolfsburg

Welche gefällt Ihnen in diesem Jahr besonders gut? Schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de und verraten Sie uns, welchen Stand Sie besonders gut finden. Die Abstimmung endet am Dienstag, 12. Dezember, um 18 Uhr. Danach stellen wir Ihnen die schönsten Weihnachtsmarktbuden vor.