Wolfsburg. Schwimmbad-Preise, Fallersleber Feuerwehr, Dorfgemeinschaftshaus Warmenau und mehr werden im Rat teils kontrovers diskutiert.

Wünschenswert oder unverzichtbar? Vor dieser Frage standen die Wolfsburger Ratsmitglieder in der letzten Sitzung des Jahres angesichts des erwarteten Haushaltslochs von 75 Millionen Euro für 2024 immer wieder. Am Ende wurden wichtige Projekte wie die Planung für ein neues Feuerwehrhaus in Fallersleben einstimmig oder mit großer Mehrheit beschlossen - doch teils erst nach kontroversen Diskussionen. So lief die Debatte zu wichtigen Beschlüssen.