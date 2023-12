Wolfsburg. Im Wolfsburger Winterwald kann man mit Karte zahlen. Dennoch: Auch wenn es fortschrittlich ist, bleiben Probleme nicht aus.

Nochmal eben schnell auf den Weihnachtsmarkt in Wolfsburg, aber im Portemonnaie fehlt das nötige Kleingeld? Kein Problem, denn auf dem Weihnachtsmarkt können die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr vermehrt bargeldlos zahlen. Wir haben uns mal auf dem Markt mitten in der Innenstadt umgesehen und verraten, welche Stände auch Karte oder Apple-Pay annehmen.

Noch wird auf dem Weihnachtsmarkt in Wolfsburg viel mit Bargeld bezahlt. Aber um der heutigen Zeit gerecht zu werden, bieten immer mehr Standbetreiber bargeldloses Bezahlen an, wie Andre Voß verrät. Er ist der Chef von der Waldschänke und bereits das neunte Mal auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt dabei. Seine Buden, unter anderem gehören auch die Kräuterbonbons und die Halbe-Meter-Bratwurst zu seinem Kontingent, stehen alle im Winterwald. „Hier kann man überall bargeldlos bezahlen“, sagt er.

Bei der Mandelbrennerei von Dajana Lauenburger können Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besucher ab zehn Euro mit Karte zahlen. © FMN | Celine Wolff

Bargeldloses Zahlen im Winterwald: Pfand ist ausgeschlossen

Und wie wird der Service angenommen? „Es geht“, sagt Voß ehrlich. Hört man sich zwischen den Buden, Tannen und Karussells um, findet man wenig bis keine Passanten, die ihren Glühwein, ihre Bratwurst oder andere Köstlichkeiten mit Karte bezahlt haben. „Wir sind dafür zu alt“, scherzt eine Männerrunde. Es seien eher größere Gruppen oder Geschäftsleute, die dann ihre Bestellungen bargeldlos bezahlen. Doch ein Manko gibt es: Pfand kann man nicht mit Karte bezahlen. Aus steuerrechtlichen Gründen, wie Voß verrät.

Insbesondere an den Getränkeständen wird die Bargeldzahlung aufgrund der Pfandrückbuchung weiterhin bevorzugt. Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement von der WMG

Das hat auch die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH schon realisiert: „Insbesondere an den Getränkeständen wird die Bargeldzahlung aufgrund der Pfandrückbuchung weiterhin bevorzugt“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement, von der WMG. „Wir sind aber sicher, dass das bargeldlose Bezahlen in den kommenden Jahren gerade auch auf Veranstaltungen wie dem Weihnachtsmarkt zunehmend an Akzeptanz und Bedeutung gewinnen wird“, sagt Hitzschke weiter.

Bei Ständen mit diesem Aufkleber können Weihnachtsmarktbesucherinnen und -besucher ohne Bargeld zahlen. © FMN | Celine Wolff

Probleme mit Kartenzahlung auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Man darf nicht vergessen: Das Angebot ist neu, und ganz einwandfrei läuft das bargeldlose Bezahlen in Wolfsburg noch nicht. Dajana Lauenburger, Chefin von der Mandelbrennerei Wolfsburg, verrät, dass die Geräte ausfallen, wenn es zu kalt ist. „Wir laden die Geräte jede Nacht, aber bei zu winterlichen Temperaturen gehen die aus. Dann müssen wir eine warme Ecke suchen.“ Bei der Mandelbrennerei kann man erst ab einem Warenwert von zehn Euro mit Karte bezahlen. Für kleine Beträge seien die Gebühren schlichtweg zu hoch.

Auch Andre Voß hofft auf den gesunden Menschenverstand und darauf, dass nicht jede Kleinigkeit mit Karte gezahlt wird. Zwar könne man an seinen Buden auch nur einen Glühwein bargeldlos bezahlen, aber für die Marktbeschicker seien die Gebühren trotzdem hoch.

Weihnachtsmarkt-Besucherinnen und -Besucher können sich übrigens an den Hinweisschildern orientieren. An jedem Stand, der bargeldloses Bezahlen akzeptiert, gibt es kleine Aufkleber mit Alternativen.