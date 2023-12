Wolfsburg. Spieler, Manager und Team-Mitglieder verkaufen Speisen und Getränke, es gibt Aktionen für Kinder. VfL-Maskottchen Wölfi ist auch da.

Der VfL Wolfsburg ist jede Woche auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt, der von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert wird, im Einsatz, teilt die WMG mit. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf verschiedene Aktionen für kleine und große Fans freuen, heißt es weiter. „Wir freuen uns sehr, dass die Wölfinnen und Wölfe auch dieses Jahr den Wolfsburger Weihnachtsmarkt aktiv mitgestalten und das abwechslungsreiche Rahmenprogramm mit tollen Aktionen bereichern“, wird Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG, zitiert.

Vom Manager bis zu Spielern verkaufen Teammitglieder Speisen und Getränke

So verkaufen wöchentlich Teammitglieder des VfL Wolfsburg – vom Manager über VfL-Persönlichkeiten des Traditionsteams bis hin zu den Spielerinnen und Spielern – Speisen und Getränke an wechselnden Ständen auf dem Weihnachtsmarkt. Den Auftakt hatten Vertreterinnen und Vertreter der VfL-Traditionsmannschaft an der „Weihnachtsschänke“ gemacht. Am Donnerstag, 7. Dezember, werden von 17 bis 19 Uhr Sportdirektor Sebastian Schindzielorz und VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher sowie die Spielerinnen Rebecka Blomqvist und Vivien Endemann im Winterwald sowie in den Weihnachtsmarkthütten „Katjuscha“ und „Waldschänke“ für das leibliche Wohl der Weihnachtsmarktgäste sorgen.

Am Mittwoch, 13. Dezember, können sich VfL-Fans von 17 bis 19 Uhr unter anderem auf weitere VfL-Geschäftsführer sowie Torhüter im Winterwald und in der Hütte „Feuerzangenbowle“ freuen. Den Abschluss machen am Dienstag, 19. Dezember, von 17 bis 19 Uhr verschiedene Spieler des VfL Wolfsburg im Winterwald sowie in der „Futterkrippe“. Zusätzlich gestaltet jeden Donnerstag (außer am 7. Dezember) der WölfiClub des VfL ein kostenloses Kinderprogramm mit weihnachtlichen Mal- und Bastelaktionen im Neuland-Haus des Weihnachtsmannes. Jeweils in der Zeit von 14 bis 19 Uhr werden VfL-Mitarbeitende sowie VfL-Maskottchen Wölfi mit den kleinen Künstlerinnen und Künstlern aktiv werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch Produkte der Elfen werden verkauft

Darüber hinaus ist noch der Wolfsburger Verein „Elfen helfen“ auf dem Weihnachtsmarkt präsent. Am Dienstag, 12. Dezember, werden von 10 bis 18 Uhr in der „Ehrenamtshütte“ Produkte der Elfen verkauft. Betreut wird der Standort vom WölfeClub 55plus-Ehrenamtsteam. Noch bis zum 29. Dezember (außer am 24. und 25. Dezember) können die Besucherinnen und Besucher den Wolfsburger Weihnachtsmarkt und die weihnachtliche Atmosphäre in der Fußgängerzone genießen. Mit seinem kulinarischen Angebot sowie Rahmenprogramm für die ganze Familie lädt der Markt in der mittleren Porschestraße zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee zum Verweilen in die Innenstadt ein.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden. Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts im Überblick: Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr; Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr; Sonn- und feiertags: 13 bis 20 Uhr. 24. und 25. Dezember: geschlossen. 26. und 29. Dezember: 11 bis 20 Uhr. red