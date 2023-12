Wolfsburg. Auf der Hattorfer Straße in Wolfsburg-Mörse gilt nun mit einer Ausnahme überall rechts vor links. Was Ortsratsmitglieder dazu sagen.

Handstreichartig hat Mörse plötzlich eine Super-Tempo-30-Zone bekommen, nachdem die Verwaltung lange Zeit viele Vorschläge zur Verkehrsberuhigung abgelehnt hatte. Am selben Tag, an dem die Stadt Wolfsburg die großflächige Änderung der Vorfahrtsregelung in dem Ortsteil ankündigte, schritten die Bauarbeiter auch schon zur Tat und schufen Fakten. Viele Verkehrsteilnehmer wurden davon unangenehm überrascht. Was Ortsratsmitglieder sagen.