Nordsteimke. Das Restaurant Olympia übernimmt die Räume des Steakhouses in Nordsteimke. Der neue Besitzer will gar nicht alles anders machen.

Viel umbauen musste Etmond Capa nicht, als der 41-Jährige das Steakhouse in Nordsteimke übernommen und daraus das griechische Restaurant Olympia gemacht hat: Gerade einmal die Wände hat der Gastronom in der Hehlinger Straße 36a frisch in Weiß gestrichen und sie von Stuckateur Babis Nteliorzidis verschönern lassen. Auf die freie Fläche neben dem Buffet hat der Gipser einen überdimensionalen Schriftzug mit den Worten „Olympia“ aufgetragen, der am Ende aussehen wird wie ein Stück altes Papier. Auf den gegenüberliegenden Wänden hat er ionische und dorische Säulen platziert, die noch in Schwarz angestrichen und mit Gold verziert werden.