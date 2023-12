Vorsfelde. Der Ortsrat Vorsfelde will den verstorbenen Ortsbürgermeister Günter Lach ehren. Geplant ist die Straße im Baugebiet „Zum Fuhrenkamp“.

Zwei Jahre nach seinem Tod ehrt der Ortsrat Vorsfelde Günter Lach noch einmal in ganz besonderer Weise: Im Baugebiet „Zum Fuhrenkamp“ soll eine Straße nach dem langjährigen Vorsfelder Ortsbürgermeister benannt werden. Lach war nach schwerer Krankheit am 15. Dezember 2021 im Alter von 67 Jahren gestorben.

Die Idee gehe auf eine Initiative der CDU-Fraktion zurück, der Ortsrat Vorsfelde habe dem Vorschlag in seiner jüngsten Sitzung am 29. November einstimmig zugestimmt, teilte CDU-Fraktionssprecher Michael Metz in einer Pressemitteilung mit.

Straße in Vorsfelde wird nach Günter Lach benannt

„Günter Lach war unbestritten eine der starken Vorsfelder Persönlichkeiten in den letzten Jahrzehnten. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete, Bürgermeister und Ortsbürgermeister war zugleich noch in vielen Vorsfelder Vereinen stark engagiert, und ihm wurde zuletzt vollkommen zurecht postum die Carl-Grete Medaille verliehen“, begründete Metz den Antrag. Werner Reimer, Vorsitzender der Vorsfelder CDU, wird wie folgt zitiert: „Mit der Straßenbenennung bleibt Günter Lachs Wirken für Vorsfelde dauerhaft öffentlich wahrnehmbar und dient als Vorbild für nachfolgende Generationen.“

Günter Lachs Tod am 15. Dezember 2021 hatte in Wolfsburg große Bestürzung ausgelöst. Für viele war der CDU-Politiker weit mehr als politischer Kontrahent oder Weggefährte in der Partei. Mit ihm starb ein Freund, ein Mitstreiter für Vorsfelde, Stadt und Region, ein unermüdlicher Fürsprecher fürs Vereinsleben und in den jüngsten Jahren mit Einsetzen der Flüchtlingskrise auch ausdrücklich für ein interkulturelles Miteinander.

Günter Lach legte Wert auf Traditionen und das Vereinsleben

Vorsfeldes Ortsbürgermeisterin Sandra Straube (PUG) sagte damals zum Tod ihres Vorgängers: „Günter Lachs Einsatz für Vorsfelde war außerordentlich. Dabei war für ihn die Bewahrung von Traditionen sehr wichtig. Als Vereinsmensch lag ihm die Vereinskultur und insbesondere der Zusammenhalt der Menschen am Herzen.“

Günter Lach war ein Vorsfelder Urgestein. Am 13. Juli 1954 kam er in der Eberstadt zur Welt. Er liebte sein Heimatdorf, das zu dieser Zeit noch zum Landkreis Helmstedt gehörte. Die Eingemeindung 1972 bezeichnete er als großen und richtigen Schritt. An der Spitze der Kyffhäuser stand der gelernte Werkzeugmacher seit 1978. Lach trat 1994 in die CDU ein, zwei Jahre später zog er in den Vorsfelder Ortsrat ein.

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann sagte vor zwei Jahren über Lach: „Sein politischer Werdegang ist ebenso beeindruckend wie der unermüdliche Einsatz, den er über die Jahre ehrenamtlich für Wolfsburg und vor allem für ,sein Vorsfelde‘ erbracht hat. Sein Name wird immer untrennbar mit der Eberstadt verbunden sein.“

red/mk