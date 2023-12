Wolfsburg. Ein 22-Jähriger versuchte, in Wolfsburg ein Auto aufzubrechen und erhielt einen Strafbefehl. Warum er seinen Einspruch zurückzog.

In einem als „versuchter Diebstahl in einem besonders schweren Fall“ angekündigten Prozess vor dem Amtsgericht Wolfsburg ging es überraschend am Ende nur um juristische Feinheiten, obwohl der Angeklagte den Vorwurf in Gänze und ohne Anwalt bestritt.