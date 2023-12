Wolfsburg. Vor der Betriebsversammlung wird der Ton rauer: Es wird Zeit für klare Antworten und eine echte Zukunftsperspektive für Wolfsburg.

Vor der Betriebsversammlung im VW-Stammwerk am 6. Dezember herrscht noch weitgehend Unklarheit über die Inhalte der Rosskur für die Kernmarke und den Standort Wolfsburg. Betriebsrat und Unternehmen ringen seit Wochen um die Details des so genannten Performance-Programms. Beide Seiten haben sich auf eine weitgehend emotionsfreie Sachdebatte verpflichtet. Intern hatte der Betriebsrat in einem Onlineformat Stellung gegenüber der Belegschaft bezogen. Mit ungleich deutlicheren Worten haben sich jetzt einige der Oppositionellen im Betriebsrat zu Wort gemeldet.