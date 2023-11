Wolfsburg. Wolfsburger Familien haben rund 3600 Präsente für den Weihnachtspäckchenkonvoi gepackt.

Drei Wochen vor dem Fest sind die Vorbereitungen für die Teilnahme des Serviceclubs Round Table 54 am Weihnachtspäckchenkonvoi abgeschlossen. An Bord eines 40-Tonners der Firma Schnellecke Logistics befinden sich rund 3600 Päckchen. Das Ziel ist der Norden von Moldawien. Auf der Reise dorthin wechseln sich drei Fahrer am Steuer ab.