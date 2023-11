Wolfsburg. Das kleine Sandkamp ächzt unter dem VW-Durchgangsverkehr in Wolfsburg. Dem will der Ortsrat ganz simpel einen Riegel vorschieben.

Es ist kaum zu glauben: Offensichtlich ist die Lösung wirklich so einfach, um dem Durchgangsverkehr vor dem VW-Werk in Wolfsburg die Tour zu vermasseln. Die irre Idee einer Einbahnstraße in Sandkamp soll Realität werden. Ein paar Details müssen aber noch geklärt werden ­– und im Ortsrat musste erst noch mit einem Missverständnis aufgeräumt werden.

Nach zwei erfolgreichen Bürger-Workshops zu einem Verkehrskonzept für Sandkamp, zu denen Ortsrat Kästorf/Sandkamp und Stadt eingeladen hatten, machte der Ortsrat nun Nägel mit Köpfen: Auf der von Pendlern vielbefahrenen Ortsdurchfahrt, der Stellfelder Straße, soll eine Einbahnstraße ausgeschildert werden, um dem Werksverkehr einen Riegel vorzuschieben und diesen stattdessen über die Nordumgehung oder die Heinrich-Nordhoff-Straße zu leiten.

VW-Pendler in Wolfsburg sollen nicht mehr Richtung Osten rollen

Der Clou: Nicht die gesamte Ortsdurchfahrt soll Einbahnstraße werden, sondern nur ein kurzer Abschnitt in Fahrtrichtung Westen. So soll erreicht werden, dass die VW-Pendler nicht mehr Richtung Osten gen Werksgelände rollen können, die Sandkämper innerhalb des Orts aber wie bisher hin- und herfahren können, zum Beispiel zur Kindertagesstätte oder zum Hallenbad.

Anhand einer Präsentation stellte der Straßenbau-Geschäftsbereichsleiter Oliver Iversen vor, was in den Workshops wie berichtet erarbeitet wurde. „Die längste Diskussion gab es um die Stellfelder Straße als Einbahnstraße“, sagte er und zeigte die geprüften Varianten der von Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo vorgebrachten Idee. Er berichtete frisch aus dem Bauausschuss, dass dieser das Thema wohlwollend begleitet habe.

Auf einem Teil der Ortsdurchfahrt von Sandkamp soll eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Westen eingerichtet werden. © FMN | Jürgen Runo

Plötzlich Irritationen um Länge der Einbahnstraße in Sandkamp

„Alle waren für die Einbahnstraße“, sagte Iversen in Bezug auf die Workshops. Zudem werde Tempo 30 für den ganzen Ort gefordert, wie auch Halteboxen für die Stellfelder Straße. Bei deren anstehender Grundsanierung solle in puncto Gestaltung „etwas Schönes entstehen“. Zudem solle in Höhe Hallenbad eine Querungshilfe entstehen, und der Busverkehr müsse noch geprüft werden. Was die Realisierung der Einbahnstraße betrifft, sagte Iversen, dass das als Verkehrsversuch für ein Jahr laufen solle. Das Aufstellen der Schilder sei kein großer Aufwand, die Umsetzung könne sofort erfolgen, „allerdings muss die Anordnung dafür von der Verkehrsbehörde kommen“.

Doch nachdem der Ortsbürgermeister dann den Entwurf für den Einbahnstraßen-Antrag verteilt hatte, gab es plötzlich Irritationen darum, wo genau diese gelten soll. Der Straßenbau-Leiter wies darauf hin, dass der Kindergarten nur in eine Richtung erreichbar wäre, wenn die Einbahnstraße schon hinter der Appelchaussee beginnen würde. Er gab auch zu bedenken, dass es Probleme mit der östlichen Ein- und Ausfahrt von Brose-Sitech geben würde. Sein Urteil: „Das wir nicht funktionieren.“ Das er wenig später revidieren konnte.

Ortsrat Kästorf/Sandkamp empfahl auch Straßensanierung

Die Bürgervertreter der Workshops, Konstantin Kiefer und Hans-Jürgen Rabsch, meinten, dass die Einbahnstraße hinter der Kita-Zufahrt beginnen könnte, „dann könnten alle auf den Kindergarten-Parkplatz fahren und über die Ausfahrt Schützenheim zurück“. Es folgten weitere Hinweise und Bedenken, woraufhin Iversen zur Klärung kurzerhand per Beamer eine Satelliten-Ansicht an die Wand werfen ließ. Am Ende war klar: Die Einbahnstraße soll wie von Bürgern und Ortsrat gewünscht hinter der Tennisanlagen-Zufahrt beginnen und vor der Schnellecke-Zufahrt enden. „Dann können sich die Sandkämper genauso bewegen wie bisher“, betonte der Ortsbürgermeister. Einstimmig gab der Ortsrat Iversen den Antrag mit auf den Weg.

Einstimmig empfahl der Ortsrat dann auch die Sanierung der Stellfelder Straße. „Ich würde gerne möglichst bald in die Planung einsteigen“, hatte der oberste Straßenbauer betont. Er merkte an, dass es einen Vorlauf von 1000 Aufträgen gebe, „die wir abarbeiten müssen“. Aber: „Wir können in vielen Bereichen die Verkehrssicherheit nur über Beschilderung herstellen.“

Auf Bitte des Ortsrats wurde der Vorschlag ergänzt, für die Sanierung lärmoptimierte Maßnahmen zu prüfen. Denn auf einen früheren Antrag, die Ortsdurchfahrt in den Lärmaktionsplan aufzunehmen, lag dem Ortsrat nun die Antwort vor, dass das nicht möglich sei. Garippo erinnerte an den 2022 gestorbenen Sandkämper Wolfgang Lücke, der viele Jahre gegen Verkehr und Lärm in Sandkamp gekämpft hatte. Der Ortsbürgermeister sagte in Bezug auf den Lärmaktionsplan: „Jetzt haben wir schriftlich, dass das nicht geht. Das versteht keiner.“

