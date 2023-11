Wolfsburg. Die „acrobati volanti“ tanzten die Tournee-Premiere von „Torén“ – einer Liebeserklärung an das Leben –im Scharoun-Theater.

Sie nennen sich „acrobati volanti“ (Fliegende Akrobaten). Das ist pure Untertreibung. Denn das, was die fünf Tänzerinnen am Dienstagabend im voll besetzten Scharoun-Theater aufführten, war mehr als Luftakrobatik, war auch Tanz und Artistik in einer gelungenen Verknüpfung: in schwindelerregender Höhe an den Seilen, in ebenso gewagten Figuren auf dem Boden, dramaturgisch untermalt durch die Musik und das Licht. Einige Zuhörer fanden, es seien zu viel Phonstärken. Aber es kam auf das Lichtdesign (Stefano Tortolini) an – und auf die Darstellerinnen: Lisette Barsella, Martina Margherita Castrale, Gloria Lazzarini, Jessica Pioggia und Katlin Quadrelli.