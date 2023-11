Wolfsburg. Das Badeland Wolfsburg braucht eine große Sanierung. Geschätzte Kosten: 70 Millionen Euro. Das Netz kann es kaum glauben.

„Das Badeland ist ein toller Freizeitspaß“, meint ein Facebook-Kommentator. „Warum sollte man es nicht sanieren?“ „Das Badeland ist ein Kastrophenbau“, schreibt eine andere Userin. Die Luftfeuchtigkeit sei für Asthmatiker nicht zu ertragen, das Wasser viel zu kalt und die Trennung zwischen Spaßbad und Sportbereich eine schlechte Idee.

Die Nachricht, dass das Badeland Wolfsburg eine riesige Sanierung benötigt, die nach ersten Schätzungen rund 70 Millionen Euro kosten könnte, bewegt die Netzgemeinde. Und sie ist für viele User Anlass, ihrem Ärger über die Wassertemperaturen, die Eintrittspreise, die neuen Abtrennungen oder gleich die gesamte staatliche Ausgabenpolitik Luft zu machen.

Badeland Wolfsburg: Facebook-User ziehen Sanierungsbedarf in Zweifel

Einige können überhaupt nicht glauben, dass das Erlebnisbad im Allerpark in einem schlechten Zustand sein soll. „Ich verstehe immer nicht, warum da saniert werden muss“, schreibt ein User. „Das Badeland Wob ist doch modern und schön.“ „Vonwegen marode. Das ist nur Gerede“, meint ein Wolfsburger. Da gehe es „fast allen Bädern“ schlechter. „Verstehe nicht, was dort renoviert werden muss“, erklärt auch ein anderer Facebook-Nutzer. „Aber gut, ich bin schließlich kein Fachmann.“

Fachleute haben festgestellt, dass der Dachaufbau des Badelands fehlerhaft, die Lüftungsanlage viel zu klein und Fugen in Wänden, Böden sowie Becken undicht sind. Im Keller tropft Wasser durch die Decken. Leitungen sind ebenso von Korrosion angegriffen wie Elektroanlagen oder auch tragende Teile am Fuß des Rutschenturms. Zudem ist ein zentraler Teil der Brauchwasseranlage defekt. Zum Teil sind die Probleme durch Verschleiß bedingt. Doch es ist auch eine Reihe von Fehlern passiert, als das Badeland nach dem verheerenden Brand 1999 in aller Eile neu gebaut wurde. Der städtische Hochbau-Geschäftsbereichsleiter sprach im Bauausschuss von „Pfusch“.

Badeland-Sanierung: Ein Muss oder Fass ohne Boden?

Vom Rutschenbereich dringt Wasser in den Technikkeller des Badelandes. An Decken, Wänden und Leitungen haben sich Kalkablagerungen gebildet. © regios24 | Lars Landmann

Während einige Ratsmitglieder eine Sanierung des Spaßbereichs aus Kostengründen in Frage stellen, ist die Facebook-Gemeinde überwiegend für die Investition. „Wir können doch froh sein, so ein tolles Bad in der Stadt zu haben. Bitte sanieren, etwas verschönern und gut ist...“, schreibt ein Wolfsburger.

„Das Badeland muss auf jeden Fall bleiben und dann in dem Zuge der Renovierung gleich noch etwas attraktiver machen. Der Saunabereich ist super und kann sich deutschlandweit sehen lassen“, meint ein anderer User. Andere Kommentatoren sehen es anders: „Das ist ein Fass ohne Boden.“ Oder: „Dicht machen, fertig.“

Einzelne User schlagen neues Schwimmbad oder Badeland-Neubau vor

Auch Alternativen werden ins Spiel gebracht. „Ein reines Schwimmbad für Vereine und Menschen, die nur ihre Runden drehen wollen, würde Sinn machen!“, findet eine ehemalige Ratsfrau. „Am besten eins in Vorsfelde, das andere in Fallersleben.“

Eine andere Wolfsburgerin stellt die folgende Frage in den Raum: „Wäre Abriss und vernünftiger Neubau nicht vielleicht sogar preiswerter? Ständig muss da was für viel Geld repariert werden. Das macht doch keinen Sinn.“