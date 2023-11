Vorsfelde. Unbekannte zerkratzen am Wochenende in Vorsfelde im Bruchgartenweg acht Autos. Nun sucht die Polizei nach Videoaufnahmen und Zeugen.

Die Polizei in Vorsfelde registrierte über das vergangene Wochenende hinweg insgesamt acht Fahrzeuge, die im Bruchgartenweg zerkratzt wurden. Dabei entstand ein Gesamtschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 12.500 Euro beläuft. Einige der Taten wurden über die Onlinewache angezeigt, wenige waren direkt vor Ort, um den Ordnungshütern den Sachverhalt mitzuteilen, so die Polizei.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Beamten davon aus, dass sich Unbekannte zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 9 Uhr, im Bruchgartenweg bewegt haben und Lackkratzer an verschiedenen Fahrzeigen verursacht haben. Dabei standen die Fahrzeuge im öffentlichen Bereich aim Bruchgartenweg, aber auch auf privaten Grundstücken.

Acht zerkratzte Autos: Polizei geht von Zusammenhang der Taten aus

Die Polizei geht bei den bekannten acht Fällen von einem unmittelbaren Zusammenhang der Taten aus. Die Ermittler können dabei nicht ausschließen, dass es noch mehr Fälle gibt, die nur noch nicht angezeigt wurden. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamten darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben. Weiterhin suchen die Ermittler Hausbesitzer im Bruchgartenweg, die Kameras an ihren Häusern angebracht haben, die im fraglichen Zeitraum im Bereich des Bruchgartenwegs zwischen den Straßen An der Meine bis hin zum Lüneburger Ring Aufzeichnungen gemacht haben. Hinweisgeber sollen sich bei der Polizeistation in Vorsfelde melden, Telefonnummer (05363) 809700.

red