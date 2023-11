Wolfsburg/Stuttgart. Auch Führungskräft haben ein Privatleben. Dem will Sportwagenbauer Porsche nun mit einem Pilotprojekt in Stuttgart Rechnung tragen.

Die Arbeitswelt ist in Bewegung, Rollen- und Berufsmodelle werden auf ihre Vereinbarkeit von Job und Familie überprüft. Auf der Managementebene schmeckt es Top-Führungskräften bei Volkswagen aber nur bedingt, dass auch Entscheider die Vorzüge der mobilen Arbeit für sich entdeckt haben. Kionzernchef Oliver Blume hat hier eine klare Meinung. Das hindert ihn, der in Personalunion auch Porsche-CEO ist, aber beim Sportwagenhersteller noch ein anderes innovatives Führungsmodell zu testen: die Idee des Jobsharings in Führungspositionen.