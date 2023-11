Wolfsburg. Fast alle Wolfsburger Stadtteilbibliotheken sind wegen Personalmangels dicht. Nun gibt‘s Ideen zur Unterstützung durch Ehrenamtliche.

Die Bekanntgabe der starken Einschränkungen in den städtischen Bibliotheken in Wolfsburg war ein Schock – insbesondere die Schließung fast aller Stadtteilbüchereien bis zum Sommer 2024 wegen akuter Personalnot. Inzwischen regt sich massiver Widerstand in Form einer Petition, aber nicht nur: Es gibt auch erste Vorstöße, um mit ehrenamtlicher Unterstützung dafür zu sorgen, dass die schmerzlich vermissten Büchereien endlich wieder öffnen können. Dafür gibt auch die Wolfsburger Bürgerstiftung ein wichtiges Signal.