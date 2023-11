Wolfsburg. Anschließend flüchtet der Mann und leistet keine Hilfe. Ein Krankenwagen bringt das Kind ins Krankenhaus. Welche Wendung der Fall nahm.

Ein 27 Jahre alter Mann hat am Freitag, 24. November, am Wolfsburger Hochring ein achtjähriges Kind angefahren und dabei schwer verletzt. Anschließend flüchtete der Fahrer. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr, berichtet die Polizei Wolfsburg. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen fuhr der Fahrer aus Wolfsburg mit seinem VW Golf über die Straße Eichelkamp und bog nach rechts auf den Hochring in Richtung Röntgenstraße ab.

Auf dem wenige Meter entfernten beleuchteten Zebrastreifen übersah er einen acht Jahre alten Jungen, der mit seiner Schwester die Straße überquerte. Er erfasste den Achtjährigen und das Kind wurde mehrere Meter weiter auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei verletzte sich das Kind schwer, schildert die Polizei weiter.

Zeugen und Ersthelfer kümmerten sich um den Jungen und seine Schwester und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Wenige Minuten später waren ein Notarztwagen, eine Rettungswagenbesatzung und die Polizei vor Ort. Während Notarzt und Rettungssanitäter das Kind versorgten, nahmen die Beamten den Unfall auf und bekamen erste Hinweise zum Unfallverursacher.

Unfallverursacher erscheint gut drei Stunden später auf Wolfsburger Polizeiwache

Dieser erschien gut drei Stunden später auf der Polizeiwache und erklärte den Beamten, dass er vor einigen Stunden einen Verkehrsunfall mit einem Kind gehabt habe, so die Polizei weiter.

Die Beamten hätten daraufhin diverse Verfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet und sowohl die Fahrerlaubnis als auch den Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Das schwer verletzte Kind wurde stationär im Wolfsburger Klinikum aufgenommen und habe das Krankenhaus am Sonntag wieder verlassen können.