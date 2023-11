Wolfsburg. Sondereditionen beliebter Volkswagen sind echte Wertanlagen. Und sie verraten auch sehr viel über den Zustand unseres Landes.

Die Bundesrepublik Deutschland im Herbst 1973 - das Land erlebt vor 50 Jahren ein echtes Wirtschaftstrauma. Der Schock der Ölkrise führt im im November zu den ersten autofreien Sonntagen. Im Vorfeld dieses beängstigenden Szenarios hatte VW paradoxerweise einer PS-Philosophie gefrönt, die im Rückblick wie ein Abgesang auf die sorglose Zeit des Nachkriegs-Mobilitätswunders wirkt. Eine Sonderedition des unverwüstlichen Käfers, die nicht mehr so recht in die Zeit zu passen schien, wurde sogar zum Thema im Deutschen Bundestag - die damalige Diskussion um den „Krawallo-Käfer“ mutet erstaunlich zeitlos an.