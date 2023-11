Wolfsburg. Am 1. Dezember 1983 öffnete Niedersachsens größtes Planetarium erstmals für die Öffentlichkeit. Am Jubiläumstag gibt es dieses Programm.

Vor 40 Jahren, am 1. Dezember 1983, öffnete das Wolfsburger Planetarium nach 27 Monaten Bauzeit erstmals für die Öffentlichkeit. Dieser Jahrestag soll am Freitag, 1. Dezember, mit verschiedenen Shows und Aktionen mit der Öffentlichkeit gefeiert werden, kündigt das Planetarium in einer Pressemitteilung an.

Um 16, 17.30 und 19 Uhr werden lehrreiche und atemberaubende Shows zum Jubiläumspreis von 4 Euro Eintritt pro Person geboten. Von 15 bis 17 Uhr gibt es ein kostenloses Bastelangebot für Kinder ab sechs Jahren. Diese können sich ihren eigenen kleinen Sternenprojektor inklusive individuellem Sternbild basteln oder ihr Glück am Glücksrad probieren. Um 18.30 Uhr wird außerdem eine Fotoausstellung des Wolfsburger Fotografen Jens Aschenbruck eröffnet, der für seine einzigartigen Langzeitbelichtungen bekannt ist und für den die Wolfsburger Sternenkuppel ein beliebtes Motiv darstellt, teilt das Planetarium mit.

Auch die Eröffnung und der Besuch der Ausstellung, die noch bis zum 5. Januar 2024 im Foyer des Planetariums zu sehen ist, sind für Besucherinnen und Besucher kostenfrei. Ein Höhepunkt des Tages werde die Veranstaltung „Sternenhimmel Live“ um 16 Uhr, in der die Geschäftsführerin Eileen Pollex und die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Julia Lanz-Kröchert sprichwörtlich durch die Zeit reisen und zum Beispiel den Nachthimmel des Eröffnungstages vor 40 Jahren an die Kuppeldecke zaubern und besondere Anekdoten zur Entstehung von Wolfsburgs Sternentheater erzählen. Die Veranstaltung ist für Kinder ab 8 Jahren.

Tauschgeschäft zwischen VW und der ehemaligen DDR

Die Geschichte von Niedersachsens größtem Planetarium beginnt laut Mitteilung mit einem Tauschgeschäft zwischen der ehemaligen DDR und Volkswagen. Getauscht wurden 10.000 Golf I gegen Industriepressen, Werkzeugmaschinen und einen Sternenprojektor von Carl Zeiss Jena. Diesen Sternenprojektor „Spacemaster“ schenkte VW 1978 der Stadt Wolfsburg zum 40. Jahrestag der Stadtgründung. Wo es einen Sternenprojektor gab, brauchte es nun auch ein entsprechendes Gebäude, in der diese optomechanische Maschine 9000 Sterne zum Funkeln bringen konnte.

Im August 1981 wurde laut Pressemitteilung mit dem Bau des Planetariums am Fuße des Wolfsburger Klieversbergs begonnen. Die Verantwortlichen des außergewöhnlichen Bauvorhabens waren die Braunschweiger Architekten Volker Kersten, Erich Martinoff und Hans Struhk sowie aus der DDR der Bauingenieur Ulrich Müther und die Architektin Gertrud Schille, welche die gesamte Zeit die Bauleiterschaft trug.

Karten gibt online unter www.planetariumwolfsburg.de.

