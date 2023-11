Wolfsburg. Die Tat ereignete sich am Wochenende im Ortsteil Steimker Berg. Der Schaden ist immens. Wer kann Hinweise geben?

Die Wolfsburger Polizei sucht Zeugen zu einem Pkw-Diebstahl im Ortsteil Steimker Berg. Im dortigen Ahornweg hatte der Eigentümer eines VW Bus T5 in der Wohnmobilversion „California“ sein Fahrzeug am Freitagabend, gegen 18 Uhr, zuletzt gesehen. Das schwarze Fahrzeug war am Fahrbahnrand abgestellt, schreibt die Polizei.

Als der Besitzer den Wagen am Samstag, gegen 13 Uhr wieder benutzen wollte, stellte er fest, dass unbekannte Täter den Volkswagen gestohlen hatten. Der „California“ ist Baujahr 2006 und hat einen geschätzten Wert von 32.000 Euro. Hinweise: (05361) 46460.

red