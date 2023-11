Wolfsburg. Der Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wird am 16. Dezember gezeigt. So kommen Interessierte an kostenlose Karten.

Die 42. Internationale Weihnachtsfeier findet am Samstag, 16. Dezember, ab 14.30 Uhr im Wolfsburger

Scharoun-Theater Im Wolfsburger Scharoun-Theater fand die Premiere des Weihnachtsmärchens "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" statt. © regios24 | Helge Landmann

statt. Gezeigt wird der der Weihnachtsklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (empfohlen ab 4 Jahren) mit der Original-Filmmusik von Karel Svoboda.

Für diese Bevölkerungsgruppen wird die Internationale Weihnachtsfeier ausgerichtet

Die Gemeinschaftsinitiative von VW, des VW-Betriebsrats, des Integrationsreferats der Stadt Wolfsburg, der Italienischen Konsularagentur sowie des Scharoun-Theaters habe sich zu einer nicht mehr wegzudenkenden Tradition entwickelt, heißt es in einer Mitteilung. Nach wie vor finde diese Feier großen Anklang bei der Bevölkerung, egal ob Jung oder Alt, unabhängig von Herkunft und Sprache. Die Internationale Weihnachtsfeier werde insbesondere für die Bevölkerungsgruppen veranstaltet, die sich aufgrund von Migrationshintergrund, Verständigung und finanziellem Background ansonsten keinen Theaterbesuch leisten können.

„Integration ist eine bedeutende gesellschaftliche Aufgabe, die nur gemeinsam bewältigt werden kann. Die Internationale Weihnachtsfeier ist mittlerweile eine Tradition, die zeigt, dass diese Gemeinschaft in Wolfsburg funktioniert: Der Basar der vielfältigen Kulturvereine bietet eine ganz besondere Möglichkeit, in Weihnachtsstimmung zu kommen“, wird Oberbürgermeister Dennis Weilmann in der Mitteilung zitiert. „Zudem freut es mich ganz besonders, dass bei der Internationalen Weihnachtsfeier ein breitgefächertes Publikum ins Scharoun-Theater kommt, um das Weihnachtsmärchen anzuschauen“, so Weilmann weiter.

Zahlreiche internationale Vereine beteiligen sich mit Ständen

An der Veranstaltung beteiligen sich zahlreiche internationale Vereine mit Ständen, an denen Handarbeiten, gastronomische Spezialitäten und Kunsthandwerk angeboten werden. Für beste Laune vor und nach dem Märchen sowie in der verlängerten Pause werden im Foyer auch der Weihnachtsmann, Weihnachtsengel, eine lebendige Krippe, der deutsch-afrikanische Projektchor „United we sing“ sowie eine Fotobox sorgen.

Auch in diesem Jahr werden die kostenlosen Zugangsberechtigungen im Alvar Aalto-Gebäude (Porschestraße 51) ausgegeben. Alle interessierten Zielgruppen haben am Samstag, 9. Dezember, ab 10 Uhr die Chance, Zugangsberechtigungen zu erwerben, solange der Vorrat reicht. Es gibt freie Platzwahl.

