Wolfsburg. Redakteur Markus Kutscher fragt sich, warum der Pfusch am Badeland Wolfsburg niemandem aufgefallen ist und wo das Geld herkommen soll.

Die negativen Nachrichten über das Badeland können uns Wolfsburgern wirklich große Sorgen bereiten. Unbestritten ist: Wir haben eines der tollsten Schwimm- und Spaßbäder in ganz Deutschland. Alle Freunde von außerhalb, mit denen wir das Badeland besuchten, waren immer hellauf begeistert.

Doch mit Blick auf die unfassbar hohen Sanierungskosten von circa 70 Millionen Euro stellt sich die Frage: Wer soll das bezahlen? Kann und will sich die Stadt das überhaupt leisten? Und was ich mich noch frage: Wieso hat beim Bau des Badelands eigentlich niemand den ausführenden Firmen auf die Finger geschaut? Wie konnte es zu so viel Pfusch kommen?

Ich befürchte, die Badbesucher müssen sich in den nächsten Jahren auf massive Einschränkungen im Badeland einstellen. Angesichts der angespannten Wolfsburger Haushaltslage besteht da bei mir wenig Hoffnung. Aber die stirbt ja bekanntlich zuletzt.