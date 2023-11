Wolfsburg. Auf der Breslauer Straße hat sich am frühen Samstagmorgen ein spektakulärer Unfall ereignet. Erst Stunden später gab der Mann ihn zu.

Im Wolfsburger Ortsteil Laagberg ist es am Samstag gegen 1.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei war ein 43 Jahre alter Wolfsburger mit einem VW Golf auf der Breslauer Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung Schlesierweg unterwegs. Dabei übersah er den Kreisverkehr in Höhe der Einmündung zur Grauhorststraße. Er fuhr komplett über die Mittelinsel, riss hierbei einen dort eingepflanzten Baum heraus und schleuderte diesen auf die Fahrbahn. Dabei wurden am Golf die Frontairbags ausgelöst und der Unterboden des PKW erheblich beschädigt.

Unmittelbar nach dem Ereignis kam eine Polizeistreife auf die Situation zu. Hierbei stand der beschädigte Wagen auf dem Gelände einer benachbarten Tankstelle. Am Fahrzeug standen drei Männer. Bei der anschließenden Befragung bestritt der 43-Jährige zunächst, den Pkw gefahren zu haben.

Alkoholtest bei Wolfsburger ergab 1,73 Promille

EIn vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,73 Promille. Eine Ärztin ihm daraufhin im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt.

Nicht mehr fahrbereit war dieses Auto nach der Rauschfahrt in Wolfsburg. © FMN | Polizei Wolfsburg

Der unfallbeschädigte PKW wurde zur Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt. Den Gesamtschaden am Fahrzeug und der Verkehrsinsel schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. Gegen den Wolfsburger wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkoholbeeinflussung eingeleitet.

Gegen 6 Uhr erschien der Mann auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße. Hier räumte er ein den PKW gefahren zu haben. Seine beiden Begleiter seien erst später dazu gekommen.