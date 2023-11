Wolfsburg. Die Stadt Wolfsburg verpflichtet sich, acht Standards zur Förderung von Kindern und Jugendlichen einzuhalten. Das wird überprüft.

Als erste Großstadt in Niedersachsen trägt Wolfsburg das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ dauerhaft. Damit würdigt der Verein „Kinderfreundliche Kommunen e.V.“ die Verabschiedung von Standards, mit denen die Stadt Wolfsburg die Interessen von Kindern und Jugendlichen dauerhaft verankert.

Stadt Wolfsburg trägt Siegel „Kinderfreundliche Kommune“ seit 2014

Laut einer Pressemitteilung ist Wolfsburg als eine der ersten Städte in Deutschland dem Programm „Kinderfreundliche Kommunen“ im September 2012 beigetreten und wurde im November 2014 mit dem Siegel „Kinderfreundliche Kommunen“ ausgezeichnet. Mit der dauerhaften Vergabe des Siegels werde die Verpflichtung der Stadt Wolfsburg zur Umsetzung der UN-Kinderrechte nun verstetigt. Eine Überprüfung dieser Verpflichtung finde in einem Dreijahresrhythmus durch den von Unicef Deutschland und dem Deutschen Kinderhilfswerk getragenen Verein „Kinderfreundliche Kommunen e.V.“ statt.

Diese Standards muss die Stadt Wolfsburg als „Kinderfreundliche Kommune“ erfüllen

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann hatte zur Feier der dauerhaften Siegelübergabe am Donnerstag in das Schloss Wolfsburg eingeladen. Auf der Veranstaltung unterzeichneten Weilmann und Anne Lütkes, Vorstandsvorsitzende des Vereins Kinderfreundliche Kommunen e.V., eine Vereinbarung über die unbefristete Zusammenarbeit. Gemeinsam mit den Sachverständigen der Kommune hat der Verein acht Standards zur Beibehaltung des Siegels festgelegt. Dazu gehören beispielsweise die Qualitätskriterien zur Verpflegung von Kindern in Kindertagestagesstätten und Schulen oder die Strukturen der Interessenvertretung in Form der Kinder- und Jugendbeauftragtenstelle und des Kinder- und Jugendbüros.

Das sagen Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Stadträtin Iris Bothe

Weilmann betonte: „Kinder und Jugendliche sind uns in Wolfsburg sehr wichtig. Viele Familien entscheiden sich bewusst für Wolfsburg, da wir ein attraktiver und familienfreundlicher Lebensstandort sind. Das Siegel der ‚Kinderfreundlichen Kommune‘ ist nicht nur eine Bestätigung unseres gesamtstädtischen Engagements, sondern auch ein Auftrag, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“ Jugend- und Bildungsdezernentin Iris Bothe ergänzte: „Die Verleihung des Siegels markiert unser festes Versprechen, Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Als ‚Kinderfreundliche Kommune‘ verpflichten wir uns, innovative Ansätze zu entwickeln, um Partizipation und Demokratie zu fördern, damit junge Menschen ihre Potenziale entdecken und entfalten können.“

50 Kommunen in Deutschland beteiligen sich am Vorhaben „Kinderfreundliche Kommune“

Besonders stolz ist Katrin Dedolf, Kinderbeauftragte der Stadt Wolfsburg, auf den Kinderbeirat und den Jugendbeirat: „Die jungen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger haben ihre Rechte persönlich vor dem Wolfsburger Stadtrat eingefordert. Das ist ein starkes Zeichen und eine klare Forderung der jungen Generation nach aktiver Teilhabe und Mitbestimmung!“

Mehr als 50 Kommunen haben sich bisher dem Vorhaben „Kinderfreundliche Kommune“ angeschlossen. Dauerhaft haben das Siegel neben Wolfsburg noch die Städte Algermissen, Hanau, Regensburg und Weil am Rhein erhalten.

red