Wolfsburg. Auf der Braunschweiger Straße geriet am Freitagabend ein Autofahrer ins Schleudern. Das Auto krachte gegen einen zweiten Wagen.

Auf der Braunschweiger Straße in Wolfsburg hat sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei befuhr um 21.30 Uhr ein 20 Jahre alter Wolfsburger Autofahrer die Straße aus Richtung Detmerode kommend in Richtung Innenstadt. Dabei benutzte er den linken von zwei Fahrstreifen.

Etwa 500 Meter vor der Einmündung zur Rabenbergstraße musste er verkehrsbedingt stark abbremsen. Dabei geriet der Mercedes ins Schleudern, und der 20-Jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.

Verletzte kommen ins Wolfsburger Klinikum

Der Pkw stieß zunächst auf einen rechts neben ihm fahrenden Opel Insignia eines 63-Jährigen aus Peine, geriet dann nach links über die Fahrbahn und den angrenzenden Grünstreifen, prallte dort gegen die Mittelleitplanke und kam dann auf dem zuvor genutzten linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurde im Mercedes der Airbag des Fahrers ausgelöst. Weiterhin zogen sich der Opel-Fahrer und ein 54 Jahre alter Beifahrer in dem Fahrzeug, dieser stammt ebenfalls aus Peine, leichte Verletzungen zu. Sie kamen mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg.

Zwei Verletzte forderte der Unfall in Wolfsburg. © FMN | Polizei Wolfsburg

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die eingesetzten Beamten auf etwa 20.000 Euro schätzten. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zusätzlich entstand erheblicher Sachschaden an der Schutzplanke. Die Schadenshöhe hierzu ist noch nicht bekannt.

Auch beladener Sattelzug betroffen von Unfall in Wolfsburg

Während der Unfallaufnahme konnte die Unfallstelle zwar passiert, dabei aber nicht beide Fahrbahnen komplett genutzt werden. Das wurde dem Fahrer eines mit Kraftstoff beladenen Sattelzugs zum Verhängnis. Der Fahrer fuhr mit den Rädern der linken Fahrzeugseite auf den aufgeweichten Grünstreifen und konnte diesen anschließend nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Auch hier musste ein Abschleppunternehmer angefordert werden, so dass der Lkw erst mit entsprechender Verzögerung seine Fahrt fortsetzen konnte. Dadurch kam es im Bereich der Braunschweiger Straße bis etwa 23 Uhr zu Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer.