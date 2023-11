Wolfsburg. Familie Hildebrandt aus Wendschott will ihre 65 Rinder vor dem Wolf schützen. Die Kosten sind enorm, die bürokratischen Hürden hoch.

Etliche Kilometer Elektrodraht haben die Helfer gemeinsam mit Familie Hildebrandt abgespult, Pfosten gesetzt und den Draht aufgebracht. In je fünf Lagen übereinander, in den vorgeschriebenen Abständen und akribisch, damit kein Wolf zwischen den Drähten auf die Weiden gelangen kann. Ohnehin stehen die Zäune mit 12 Volt unter Strom. Für den Menschen ungefährlich, aber abschreckend genug für Isegrim. So die Hoffnung, die die Wendschotter Weidetierhalter haben. Bisher scheint sie berechtigt.