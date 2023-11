Wolfsburg. Soll man in Zeiten roter Zahlen in das Dorfgemeinschaftshaus Brackstedt investieren? Der Wolfsburger Bauausschuss ist gespalten.

Die nächsten Haushaltsberatungen werfen in Wolfsburg ihren Schatten voraus. Im Bauausschuss wurde am Donnerstag erneut um ein 700.000-Euro-Projekt gerungen, das vermutlich noch vor einigen Jahren unter ein paar lobenden Worten durchgewunken worden wäre. Es geht um die Sanierung der als Dorfgemeinschaftshaus genutzten alten Schule in Brackstedt.