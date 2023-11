Wolfsburg. Der Aufbau für den Weihnachtsmarkt 2023 in der Wolfsburger Porschestraße läuft auf Hochtouren. Das können die Besucher erwarten.

Henning Dölger steigt vorsichtig die ersten vier Stufen der zwei Meter hohen Aluleiter hoch. In der einen Hand die Bohrmaschine, in der anderen einen gelben Herrnhuter Stern. Bei dem Deko-Objekt handelt es sich um eine dölgersche Spezialanfertigung – hier wurden die eckigen Tütchen aus Plastik alle auf eine kleine, runde Holzplatte geschraubt, quasi in der Mitte halbiert, und das Konstrukt mit Schrauben verstärkt. Fünf solcher Sterne bringt der 80-jährige Heiligendorfer an der Hütte, in der ab Montag Apfelglühwein ausgeschenkt wird, an.