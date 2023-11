Wolfsburg. Ein Filetgrundstück in der Fallersleber Altstadt könnte man besser nutzen als für die Feuerwehr, meint ein Wolfsburger Ratsherr.

PUG-Ratsherr Velten Huhnholz schlägt einen Umzug der Fallersleber Feuerwehr vor. Während die Stadt Wolfsburg einen Neubau der Fahrzeughalle und die Sanierung des Altbaus im Hofekamp planen will, plädierte Huhnholz jetzt in der Sitzung des Bauausschusses dafür, die Schwerpunktfeuerwehr lieber an die Hafenstraße oder Westrampe umzusiedeln.