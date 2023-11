Wolfsburg. Der Unbekannte fragte, ob der 85-Jährige eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne. Dann griff er dem Mann ins Portemonnaie.

In Hattorf haben Unbekannte einen 85-jährigen Mann auf dem Discounter-Parkplatz in der Straße Plantage bestohlen. Wie die Wolfsburger Polizei berichtet, wurde der 85-Jährige am Donnerstag gegen 10.30 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser bat ihn, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln.

Als der 85-Jährige sein Portemonnaie herausholte und das Münzfach öffnete, griff der Unbekannte ebenfalls in das Fach und tat so, als würde er bei der Suche nach Wechselgeld helfen. Mit dem Geld verließ der Unbekannte dann, in Begleitung einer Frau, den Parkplatz. Erst daheim stellte das Trickdiebstahl-Opfer fest, dass aus dem Portemonnaie zwei Geldscheine gestohlen worden waren.

Der Täter war etwa 1,74 Meter groß, schlank und hatte ein laut Polizei „südeuropäisches Erscheinungsbild“. Er trug eine Mütze und sprach Deutsch mit einem Akzent. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder ein Fahrzeug geben können, in welches das Paar gestiegen ist, sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

red