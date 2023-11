Wolfsburg. Die Richter am Landgericht Braunschweig sehen die Vorwürfe der Wolfsburgerin nur teilweise bestätigt. Angeklagter muss 600 Euro zahlen.

Im Wolfsburger Stalking-Prozess erging am Freitagmorgen das Urteil: Das Schöffengericht am Landgericht Braunschweig sah dabei Teile der Vorwürfe als nicht erwiesen an. Die drei Berufsrichter und zwei Schöffen urteilten deshalb mit Blick auf die Anklagepunkte Raub und Nachstellung mit Freispruch. Für die restlichen Anklagevorwürfe der mehrfachen Bedrohung, Körperverletzung und des mehrfachen Verstoßes gegen ein Näherungsverbot dagegen wurde der psychisch beeinträchtigte Angeklagte zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à fünf Euro verurteilt und gilt somit fortan als vorbestraft.