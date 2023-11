Wolfsburg. Die Männer sollen für Einbruchsdiebstähle in Wolfsburg und den Kreisen Wolfenbüttel und Goslar verantwortlich sein.

Ermittlungserfolg für die Wolfsburger Polizei: Beamte konnten am 15. November drei Verdächtige festnehmen, die in jüngster Zeit für mehrere Wohnungseinbrüche verantwortlich sein sollen – im Wolfsburger Stadtgebiet wie auch in den Landkreisen Wolfenbüttel und Goslar.

Die Polizei nahm die drei Tatverdächtigen im Alter von 33, 45 und 55 Jahren demnach am Mittwochabend an der Landesstraße 295 im Gewerbegebiet Heinenkamp fest. Die Beamten fanden bei den Männern sowohl Einbruchswerkzeug als auch Diebesgut – Bargeld und Schmuck. Mit Durchsuchungsbeschlüssen in Wolfsburg und Gifhorn konnten weitere Beweismittel gefunden werden.

Die Beschuldigten wurden am Donnerstagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig den zuständigen Haftrichtern in Braunschweig und Goslar zugeführt. Gegen alle drei Personen wurden U-Haftbefehle erlassen.

red