Wolfsburg. 1993 stand es nicht gut um Volkswagen. Mit dem neuen Arbeitszeitmodell wurden Massenentlassungen vermieden. Was noch dahinter steckte.

Zum 30. Mal jährt sich am Sonntag, 26. November, ein radikaler Schritt bei Volkswagen, der Aufsehen erregte: An diesem Datum im Jahr 1993 kündigte der Autobauer in einer Pressekonferenz an, die Vier-Tage-Woche einzuführen. „Der Aufsichtsrat geht in einer Pressekonferenz auf die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens und die damit verbundenen Herausforderungen ein“, heißt es im Rückblick von VW-Heritage.

Eine Umkehr der schlechten Absatzentwicklung auf den wichtigsten Märkten in Europa sei weiterhin nicht in Sicht. Die Belebung im dritten Quartal habe sich entgegen den Erwartungen in den vergangenen Wochen nicht fortgesetzt. Auch für das kommende Jahr werde keine spürbare Markterholung prognostiziert. Daher kündigte der Vorstandsvorsitzende Ferdinand Piëch eine „wegweisende Maßnahme“ an.

VW-Boss Piëch betont Wichtigkeit der Vier-Tage-Woche für Volkswagen

„Die Vier-Tage-Woche, das gerade abgeschlossene neue Arbeitszeitmodell, ist von außerordentlicher Wichtigkeit für das Vorankommen unseres Konzerns“, sagte er über den Beschluss, durch den nicht nur deutliche Entlastungen auf der Kostenseite erreicht, sondern Massenentlassungen vermieden werden sollen. Zur Beschäftigungssicherung in den sechs inländischen Werken habe sich die Tarifkommissionen mit der IG Metall auf ein Ergebnis verständigt, das die Einführung einer Vier-Tage-Woche, eine deutliche Personalkostensenkung und Strukturverbesserungen beinhalte.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Das Unternehmen sagt damit zu, für die Laufzeit der Vereinbarung vom 1. Januar 1994 bis zum 31. Dezember 1995 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Die Arbeitszeit wird für alle Beschäftigte um 20 Prozent auf 28,8 Stunden reduziert. Die Personalkosten verringerten sich um bis zu 1,8 Milliarden DM pro Jahr. Das monatliche Entgelt der Belegschaft bleibe unverändert auf der Höhe des Entgelts vom Oktober 1993. Dies werde durch die monatliche Verteilung der bisher einmal jährlich gezahlten Sonderzahlung und von zwei Dritteln des Urlaubsgeldes realisiert. Das Jahreseinkommen der Beschäftigten reduziert sich damit um rund 10 Prozent.

Das neue Arbeitszeitmodell ermögliche die sozialverträgliche und prozessorientierte Umsetzung des durch die erzielten Produktivitätsschritte entstandenen Beschäftigungsüberhangs heißt es abschließend.

red