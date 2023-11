Vorsfelde. Protestanten und Katholiken feiern vor der Vorsfelder St.-Petrus-Kirche gemeinsam. Es geht um den ersten Advent und neue Glocken.

Das Motto lautet „Macht hoch die Tür“, es geht um die Adventszeit und neue Kirchenglocken: Weil in Vorsfelde die Ökumene seit jeher groß geschrieben wird, werden auch in diesem Jahr evangelische und katholische Christen aus den Gemeinden St. Michael und St. Petrus/Heiliggeist gemeinsam den Advent einläuten, wie Propst Ulrich Lincoln ankündigt.

Was haben die Kirchen vor? Auf jeden Fall sollten sich die Besucher warm anziehen: Wie schon in den vergangenen Jahren wird auch diesmal ein Freiluft-Gottesdienst auf dem Platz vor der St.-Petrus-Kirche stattfinden. Zum ersten Advent am Sonntag, 3. Dezember, laden die Gemeinden ab 16 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel ein – in der Hoffnung, dass das Wetter mitspielt.

Vorsfelder sammeln Spendengeld für sieben neue Kirchenglocken

„Unter dem Motto ,Macht hoch die Tür‘ feiern die Gläubigen den Beginn der Adventszeit mit Liedern und Lichtern, mit Posaunenchor und Glockenklang“, kündigt Ulrich Lincoln an. Und um die alten und neuen Glocken für die Vorsfelder Kirchen soll es dann auch in dem Gottesdienst gehen.

Denn das große ökumenische Projekt „Neue Glocken für Vorsfelde“ gehe weiter. 400.000 Euro brauchen die Verantwortlichen, davon sollen drei etwas größere für die evangelische und vier kleinere Glocken für die katholische Gemeinde besorgt werden. Dafür sind Lincoln und seine Mitstreiter auf Spenden angewiesen. Zuletzt fand in Vorsfelde ein Oktoberfest statt, um Geld zu sammeln.

„Die Glocken rufen alle Menschen zum Frieden, gerade in dieser Zeit. Auch daran will der Gottesdienst am ersten Advent erinnern“, erklärt der Propst. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle Besucher zu einem weiteren Verweilen bei Glühwein und Bratwurst und noch mehr Weihnachtsliedern eingeladen, heißt es abschließend.

