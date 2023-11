Wolfsburg. Wolfsburg richtet am 15. Juni 2024 das siebente Regionale Musikfest im gesamten Stadtgebiet aus. 10.000 Gäste werden erwartet.

Alle Spielarten, alle Alterstufen, überall – in Wolfsburg steigt am 15. Juni 2024, wie berichtet, das siebente, biennale Regionale Musikfest. Dazu gab Matthias Klingebiel, Leiter der städtischen Musikschule, am Mittwochnachmittag im Kulturausschuss detaillierte Informationen. Sie waren so überwältigend, dass Ratsfrau Sandra Straube (PUG), Vorsitzende des Ratsgremiums, im Ratssitzungssaal von einer „großen Herausforderung“ und „einem Programm für ein ganzes Jahr“ sprach. Das bewältigt federführend die Musikschule in Kooperation mit der Kontaktstelle Musik Braunschweig.