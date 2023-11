Wolfsburg. Laut dem CMT-Vorsitzendem Christoph Neumann haben mehrere Wolfsburger Hotels Liquiditätsprobleme. Er macht auch dem Rat Vorwürfe.

Angesichts der schwierigen Situation in der Hotellerie fordert der Hoteldirektor, Tourismusbeirats- und CMT-Vorsitzende Christoph Neumann mehr Geld für die Tourismusförderung in Wolfsburg. Er kritisiert, dass seit der Kürzung von Zuschüssen an die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft zu wenig Werbung für Wolfsburg gemacht werde.