Wolfsburg. Wolfsburger Hotels kämpfen gegen Gästeschwund und hohe Kosten. Ein Haus widmet in der Hoffnung auf neue Zielgruppen sogar Zimmer um.

Leere Zimmer, halb leere Hotelrestaurants und kaum Aussicht auf Besserung. Vielen Hotels in Wolfsburg geht es schlecht. Hört man sich in der Branche um, werden dafür nicht nur gesamtgesellschaftliche Entwicklungen verantwortlich gemacht: Hotel-Chefs sehen auch eine politische Fehlentscheidung in der Vergangenheit.