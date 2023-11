Wolfsburg. Black Week trifft auf VfL-Heimspiel: Am Freitag und Samstag könnte es in der Wolfsburger Innenstadt wieder sehr voll werden.

Am Sonntag, 5. November, war es schon einmal so weit: In Wolfsburg fanden zeitgleich drei Großveranstaltungen statt, und auf den Straßen in der Innenstadt wurde es mehr als voll. In den nächsten Tagen herrscht wegen einer ähnlichen Situation erneut Staugefahr. Der Center Manager der Designer Outlets Wolfsburg, Michael Ernst, richtet einen Appell an die Autofahrer.

Er bittet Besucher des Outlet-Centers, am Freitag und Samstag nicht nur die DOW-Parkplätze anzusteuern, sondern bei einem Verkehrschaos auch in der Umgebung zu parken. Er verweist auf die Parkplätze am Hauptbahnhof, die Phaeno-Tiefgarage und einen Ausweichparkplatz neben Autoplus.

Rund um Designer Outlets Wolfsburg könnte es zu Verkehrschaos kommen

Ernst erwartet an beiden Tagen einen großen Besucheransturm. Am Freitag findet in den Designer Outlets von 9 bis 22 Uhr der Black Friday mit Rahmenprogramm statt. „Das ist einer der stärksten Umsatztage im Einzelhandel“, erklärt der DOW-Chef. Am Samstag endet dann die Black Week, in der viele Geschäfte mit Rabatten locken. Die Outlets sind am Black Saturday von 10 bis 20 Uhr geöffnet, und der VfL Wolfsburg empfängt zugleich in einem Heimspiel RB Leipzig. Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Volkswagen-Arena.

Beim letzten Heimspiel, das am 5. November, am verkaufsoffenen Sonntag stattfand, wurden extra Straßen rund ums DOW gesperrt. Dennoch und trotz 1000 Parkplätzen an den Outlets war die Verkehrssituation laut Ernst schlimm. „Verkehrsmäßig war es ein großes Chaos.“ Der Center-Chef wünscht sich darum, dass möglichst viele Wolfsburger nicht nur auf umliegende Parkplätze ausweichen, sondern nach Möglichkeit gleich zu Fuß kommen oder den Bus nehmen. Sicherheitshalber wird das DOW aber auch Ordner einsetzen, die Autofahrer zu anderen Parkplätzen und Tiefgaragen schicken.