Wolfsburg. Diesmal organisiert die Wolfsburger Stadtverwaltung die Aktion in Westhagen und Detmerode. Dahinter steckt ein gut gemeinter Plan.

Begegnungen, Gemeinschaft und Freude auf das Weihnachtsfest – die Idee des „lebendigen Adventskalenders“ bringt Menschen in der Vorweihnachtszeit zusammen, schreibt die Wolfsburger Stadtverwaltung in einer Mitteilung. In Westhagen und Detmerode können sich die Bürgerinnen und Bürger nun auf eine ganz besondere Variante des „lebendigen Adventskalenders“ freuen.

Denn vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich jeden Tag eine „Tür“ des Kalenders. Doch die Aktionen finden nicht vor den privaten Haustüren statt, sondern werden von verschiedenen sozialen Einrichtungen in Westhagen und Detmerode gestaltet. „Die Teilnehmenden erwartet ein besonderes Angebot an kostenfreien Begegnungsaktionen – von Basteln über Singen bis hin zu weihnachtlichen Konzerten und Gottesdiensten. Alle Bürgerinnen und Bürger, auch aus anderen Stadtteilen, sind herzlich willkommen, dabei zu sein“, teilt die Stadt mit.

Stadtdezernentin Müller betont inklusiven Charakter des Wolfsburger Adventskalenders

Der „lebendige Adventskalender“ wurde 2021 durch das Mütterzentrum Westhagen und die Kirchenkreissozialarbeit Süd in Westhagen auf die Beine gestellt und sei auf eine große positive Resonanz der Bewohner gestoßen. In diesem Jahr organisiert der Geschäftsbereich Soziales der Stadt in Form des Stadtteil- und Kulturhausmanagements Westhagen in Kooperation mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt sowie der Stephanusgemeinde Detmerode erstmalig den „lebendigen Adventskalender“ – und weitet diesen auf den Nachbarstadtteil Detmerode aus.

Monika Müller, Dezernentin für Soziales, Gesundheit und Sport, betont die inklusive Natur des Projekts: „Mit dem ,lebendigen Adventskalender‘ feiern wir die Vielfalt unserer Stadtteile und schlagen gleichzeitig eine Brücke zwischen den Generationen und Kulturen. Wir möchten die Bewohnerinnen und Bewohner zusammenbringen, ihnen die Möglichkeit bieten, sich kennenzulernen und die zahlreichen integrierenden Angebote unserer sozialen Einrichtungen zu entdecken.“

Alle Termine und Infos zu den Veranstaltungen gibt es online unter www.wolfsburg.de/lebendigeradventskalender. Bei den teilnehmenden Kooperationspartnern Kulturhaus Westhagen (Dessauer Straße 12), Stadtteilbüro Westhagen (Hallesche Straße 30), Senioren- und Pflegestützpunkt der Stadt Wolfsburg (Schillerstraße 40) und Stephanusgemeinde Detmerode (Detmeroder Markt 6) liegt zudem der Flyer mit dem Programm aus.

red